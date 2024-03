300 policistov zoper ilegalno migracijo

Italijanska policija je sporočila, da se je danes zjutraj sklenila velika operacija proti ilegalni migraciji. Pri operaciji je v preteklih dneh sodelovalo 300 policistov, ki so se mudili po pokrajinah Trst, Gorica, Videm, Bocen, Como, Cuneo, Imperia, Turin in Aosta.

Obenem se je v Vidmu zaključila preiskava "Ultimo miglio". Videmsko tožilstvo in tamkajšnji karabinjerji so sodelovali z avstrijskimi in nemškimi kolegi pri izsledovanju osebam, ki so iz Avstrije tihotapile migrante v Italijo in jih zapuščale na območju Mokrin.