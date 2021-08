43 defibrilatorjev za gorske koče

Gorske koče, smučišča, sirarne na planinah in trgovinski obrati v gorah Furlanije - Julijske krajine bodo bogatejši za 43 defibrilatorjev za oživljanje. Projekt z naslovom Skupnost in gore v varnosti (Comunità e montagna in sicurezza), vreden 106.000 evrov, so podprle Zadružna kraška banka ter banki Friulovest in Primacassa. Do leta 2023 bodo razdelili 43 kompletov medicinske opreme. Poleg že omenjenih defibrilatorjev bodo trgovinski obrati v gorah prejeli še set pripomočkov za zaustavitev krvavitev ter komplet injekcij adrenalina.

»Z akcijo nakupa in razdelitve defibrilatorjev želimo pokazati, da je sistem deželnega zdravstva pripravljen priskočiti na pomoč človeku v vsakem trenutku,« je v koči Cason di Lanza pri kraju Paularo (Videm) ob včerajšnji slovesni predaji prvega medicinskega paketa povedal odgovorni v deželni vladi za zdravje Riccardo Riccardi in dodal, da je akcija del širpega družbeno-kulturnega procesa s katerim želi deželna vlada čim večje število državljanov opremiti z znanjem, ki je potrebno za pomoč človeku v težavah. Na slovesnosti je bil prisoten tudi Stefano Zannier, odgovorni v deželni vladi za resor gora.