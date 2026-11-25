»Naši predhodniki so se zavedali, da skupnost brez trdne gospodarske osnove tvega, da postane lahko zgolj folklora.« S temi besedami je predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) Fabio Pahor sinoči spomnil na odločitev slovenskih podjetnikov, ki so 24. novembra 1946 v Trstu postavili temelje današnjega združenja.

Natanko osemdeset let pozneje je bila dvorana Ernesto Illy v tržaškem kongresnem centru Generali premajhna za množico članic in članov, gostov, predstavnikov krajevnih in deželnih oblasti, slovenskih državnih institucij ter gospodarskih in obrtniških organizacij z obeh strani meje. Slovesnosti se je udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj.

Pahor se je najprej sprehodil skozi zgodovino združenja, od povojnih začetkov in razcveta zunanje trgovine do razpada Jugoslavije in propada Tržaške kreditne banke, ko so v ospredje vse bolj stopala obrtna, trgovska in gostinska podjetja. Pogled je nato usmeril predvsem v prihodnost in izrazil je željo, da bi se mladi po pridobivanju znanja in izkušenj v tujini vračali domov, za kar je treba ustvariti ustrezne pogoje za razvoj podjetništva in nastajanje novih delovnih mest.

Med najobetavnejšimi dejavnostmi je izpostavil turizem, ki bi povezoval naravne, kulturne in gospodarske danosti videmske, goriške in tržaške pokrajine. Kot primer dobre prakse je navedel organizacijo DMO Turizem Benečija in opozoril na premalo izkoriščene možnosti skupne blagovne znamke SlovIta.

»Potenciali so torej tukaj. Potrebujemo predvsem več sodelovanja, usklajevanja in skupne ambicije,« je poudaril in dodal, da bo treba več pozornosti nameniti tudi članstvu, notranji reorganizaciji združenja in uvajanju tehnoloških orodij za učinkovitejšo podporo podjetjem.

Pahor je opozoril še na vprašanje zastopanosti SDGZ v Trgovinski zbornici Julijske krajine, kjer sedanji sistem zaradi medpanožne narave združenja onemogoča izvolitev njegovega predstavnika. Izrazil je prepričanje, da se bo našla politična volja za rešitev, ki bi koristila celotnemu obmejnemu gospodarstvu.