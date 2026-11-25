Z vremensko fronto, ki bo nocoj dosegla naše kraje, se bodo vremenske razmere zaostrile. Padavine se bodo okrepile, od severovzhoda bo začel pritekati hladnejši zrak. Nad Slovenijo in v gorah FJK bodo razmere marsikje zimske.

Arso je za jutri objavil več rumenskih opozoril. Na jugozahodu Slovenije jutri opozarja na možnost izdatnejših padavin, do poldneva v krajih med 500 in 1000 metrov nadmorske višine tudi na možnost poledice ali žleda. Ob morju bo možno visoko plimovanje ali valovanje, so še zapisali, veter bo dosegal hitrost od 70 do 85 kilometrov na uro.

V osrednji Sloveniji, na jugozahodu in na severovzhodu Arso jutri opozarja na sneg in v krajih med 500 in 1000 metrov nadmorske višine na možnost poledice ali žleda, na severovzhodu na sneg.

V FJK se bodo prav tako ponoči padavine okrepile. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala. Jutri bo oblačno s padavinami. Snežilo bo do nadmorske višine okrog 1000 metrov, ponekod tudi v alpskih dolinah.

V četrtek čez dan se bo vreme postopno umirilo. Hladneje bo in vetrovno. Pihala bo burja.