Pri novomeški založbi Goga je izšel drugi del knjige Pozabljena polovica z novimi portreti žensk, ki so zaznamovale slovenski prostor. Med njimi so znanstvenice, umetnice, učiteljice, političarke in športnice. Njihove zgodbe nas peljejo od Slovenije in zamejstva v širni svet ter odpirajo vprašanje, čigava imena si zapomnimo, ko govorimo o svoji zgodovini.

Knjiga je sad obsežnega raziskovalnega dela skupine priznanih slovenskih avtoric in raziskovalk Alenke Šelih, Milice Antić Gaber, Tanje Rener in Marte Verginella, medtem ko sta pri prvi knjigi sodelovali tudi Alenka Puhar in Rapa Šuklje. Drugi del Pozabljene polovice so na pobudo Goge predstavili na 42. Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani.

Med 129 življenjskimi zgodbami žensk so našle mesto tudi Marija Bernetič, Jelka Grbec, Sonja Mašera in Mara Samsa. Bernetič je bila prva Slovenka v povojnem italijanskem parlamentu, senatorka Grbec bo ostala zapisana v zgodovini kot borka za pravice slovenske manjšine, Mašera je bila priznana zdravnica in predsednica Slovenskega planinskega društva iz Trsta, Samsa pa partizanska učiteljica in kulturna delavka. Njihove portrete je zbrala Marta Verginella.

V knjigi je tudi življenjepis Minke Mankoč, kulturne delavke, ki je bila rojena v Trstu, kjer je bila med pobudnicami Ženskega podpornega udruženja, ki se je po vzponu fašizma umaknila v Ljubljano. V sklopu združenja se je rodila revija Ženski svet.