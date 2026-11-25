Proračunski odbor italijanske poslanske zbornice je iz obravnave proračunskega zakona za prihodnje leto izločil popravek Južnotirolske ljudske stranke (SVP) v zvezi z državnim financiranjem slovenske manjšine. Poslanec Dieter Steger je na pobudo stranke Slovenska skupnost (SSk) predlagal, da bi Slovenci na osnovi zaščitnega zakona v letu 2027 dobili 12 milijonov evrov, kar bi bilo poldrugi milijon več od tega, kar piše v predlogu proračuna.

Proglasitev popravka SVP za nedopustnega in posledično nesprejemljivega je naznanil predsednik komisije Giuseppe Mangialavori iz vrst stranke Naprej, Italija. Predsednik ni utemeljil točnega razloga za izločitev popravka, a je, kot za vrsto drugih amandmajev, izjavil, da nima ustreznega finančnega kritja.

Na dolgem seznamu izločenih proračunskih amandmajev ni popravka Demokratske stranke (DS), ki sta ga na pobudo slovenske senatorke Tatjane Rojc vložila poslanca Debora Serracchiani in Gianni Cuperlo. Popravek k členu 137 proračunskega predloga s številko 17, gre torej svojo pot. DS predlaga, da bi manjšina v triletju 2027-2029 dobila iz državne blagajne 12 milijonov evrov.