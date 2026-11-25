»Človek sprejema odločitve. Ohraniti ali uničiti. Le znanje, spoštovanje in preseganje ozkih interesov vodijo v odločitev, da bomo nekaj ohranili. Narave si ne bomo podredili, ne pripada nikomur. S svojo močjo nas vedno znova opomni, kako krhko je naše življenje, ko ji želimo kljubovati.« S temi besedami je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar v torek zvečer v Kobilarni Lipica nagovorila udeležence proslave ob 40-letnici vpisa Škocjanskih jam v seznam svetovne dediščine organizacije ZN Unesco in 30-letnici ustanovitve regijskega parka Škocjanske jame, pri čemer je bila v hotelu Maestoso na ogled tudi priložnostna razstava.

Vpis na Unescov seznam leta 1986 je predstavljal kronanje večletnih priprav in razprav okoli turističnega razvoja ter razvijanja izjemnega naravovarstvenega pomena jam in je, kot so sporočili iz Parka Škocjanske jame, predvsem zgodba o razvoju njihovega varovanja in upravljanja. Deset let po vpisu v seznam Unesca sta bila leta 1996 ustanovljena še regijski park in javni zavod, ki z njim upravlja, v teh tridesetih letih pa so vzpostavili sistematično varstvo narave in spremljanje njenega stanja, urejali in obnavljali jamsko ter parkovno infrastrukturo, razvijali vodniško, raziskovalno in izobraževalno dejavnost ter skrbeli za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Dogodek so kot že rečeno obeležili v Kobilarni Lipica, kjer je bila ob glasbenih, plesnih in recitatorskih točkah častna gostja slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je pot, ki so jo prehodili snovalci vpisa v Unescov seznam, primerjala s tisto, ki so jo naredili prvi domačini, ki so se spustili v jame, da bi jih raziskovali. Označila jih je za vizionarje, pomemben doprinos pa so prispevali tudi domačini, ki so podprli ustanovitev zavarovanega območja. Škocjanske jame so danes del tudi številnih drugih Unescovih programov, v primeru uspešne kandidature pa bo območje postalo tudi del mreže svetovnih geoparkov kot čezmejni geopark Kras – Carso, je še dejala predsednica, ki je sodelavcem, domačinom in vsem, ki prispevajo k uspehu Škocjanskih jam sporočila, da ne predstavljajo le parka ali Krasa, ampak Slovenijo in svetu sporočajo, da je Slovenija verodostojna partnerica Unesca. Pri tem je poudarila, da »tako kot se nadaljuje iskanje skrivnostnih podzemnih poti, se mora nadaljevati tudi vlaganje v širjenje znanja, predvsem pa spoštovanje, do narave in drug do drugega«.

Zbrane sodelavce in goste je nagovorila tudi direktorica Parka Škocjanske jame Polona Kovačič, ki je ob zgodovinskem pregledu dogodkov, ki so od prvih razprav leta 1978 privedli do vpisa v Unescov seznam leta 1986, ustanovitve regijskega parka leta 1996 in članstva v drugih mednarodnih programih poudarila, kako so vsi ti dogodki prispevali k ohranjanju in razvoju območja, ki ga danes letno obiskuje okoli 200.000 ljudi. Gre za ohranjanje kakovosti voda reke Reke, ki teče skozi jame in je danes bolj čista, dalje biotske pestrosti območja, kraške krajine in kulturne dediščine, tudi z urejanjem obiskovanja. Škocjanske jame je označila kot nekaj izjemnega in »na nas je, da poskrbimo, da bodo izjemne tudi ostale«, je dejala.