Afera Kappa Vu: predlog nezaupnice za Tiziano Gibelli

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine bo jutri obravnaval predlog nezaupnice članici deželne vlade Tiziani Gibelli, ki so ga vložili opozicijski svetniki, prvi podpisnik je Furio Honsell. Povod za predlog ukrepanja proti članici deželne vlade, pristojni za kulturni resor, so bile izjave, ki jih je na račun založbe Kappa Vu izrekla v deželnem svetu, ko je Honsell nanjo naslovil svetniško vprašanje, ker je želel izvedeti, zakaj je bila omenjena založba izključena iz sodelovanja pri deželni stojnici na turinskem knjižnem sejmu.

Vse je kazalo, da je bil povod za izključitev videmske založbe Kappa Vu svetniška pobuda Piera Camberja, nekdanjega svetnika stranke Naprej, Italija (po obsodbi zaradi neupravičene porabe javnih sredstev se je moral s tega položaja umakniti), s katero so leta 2019 deželno vlado pozvali, naj ne financira oz. podpira organizacij, ki »posredno ali neposredno in v kakršnikoli obliki zanikujejo ali omalovažujejo tragedijo fojb in eksodusa«.

Toda Tiziana Gibelli je v odgovoru Honsellu dejala, da je izključitvi založbe le delno botrovala Camberjeva pobuda. »Četudi te pobude ne bi bilo, bi ravnala enako. Kdor se umaže z moralnim zločinom kraje resnice, ne zasluži promocije in podpore,« je dejala članica deželne vlade.

Poleg tega je o založbi Kappa Vu navrgla več vse prej kot laskavih vrednostnih sodb, ki so po mnenju Honsella in drugih podpornikov pobude nezaupnice – Diego Moretti (Demokratska stranka), Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo) ter Cristian Sergo (Gibanje 5 zvezd) – ne le nesprejemljive in arbitrarne, pač pa tudi diskriminatorne in kot take škodijo ugledu založbe.