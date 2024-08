Koprski policisti so včeraj ob 14.39 posredovali v Kraški ulici v Sežani, kjer je prišlo do eksplozije. Ugotovili so, da je bilo v delavnici več kosov akumulatorskega orodja in da se je ob samovžigu akumlatorja, priključenega na polnilcu, spržoil požar. Nihče in bil poškodovan. Gmotna škoda po prvih podatkih dosega 20.000 evrov.