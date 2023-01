Albanijo stresel močnejši potres

Albanijo je v nedeljo malo pred 23. uro stresel potres z magnitudo 4,7, je objavil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Središče potresa je bilo 23 kilometrov severovzhodno od Tirane. Čutili so ga tudi v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in na Hrvaškem. Potres so najbolj čutili prebivalci albanske prestolnice, o tresenju tal pa so poročali tudi iz Skopja, Sarajeva in Dubrovnika.

Tresenje je trajalo nekaj sekund in je bilo precej močno, so na družbenem omrežju Twitter ob objavi EMSC pisali prebivalci mest, ki so čutili potres.

Potres je povzročil manjšo škodo v regiji Klos, nedaleč od središča potresa, je po pisanju albanskega časnika Koha sporočil albanski zunanji minister Niko Peleshi.