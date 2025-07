Aleksander Erniša bo vodil slovenske evangeličane

V Evangeličanski cerkvi v Sloveniji so izvolili novega škofa. Na volilni sinodi v Murski Soboti konec junija so za to mesto izbrali Aleksandra Ernišo, ki bo svoj šestletni mandat začel 30. novembra. Erniša, ki je od 1. marca 2018 štiri leta vodil evangeličansko skupnost v Trstu, bo nasledil dozdajšnjega škofa Leona Novaka.

Aleksander Erniša, sin prvega škofa Evangeličanske cerkve na Slovenskem Geze Erniše, je rojen 19. januarja 1980 v Murski Soboti. Teologijo je študiral v Bratislavi in na Dunaju. Doktoriral pa je leta 2017 na Podiplomski šoli Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.