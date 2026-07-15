Z udarniškim delom popravljajo zid

Nabrežinska obala je dandanes popularna letoviška destinacija. Mnogi domačini, pa tudi sosedi iz bližnjih vasi ali celo turisti se poleti tam radi kopajo. Prav zaradi tega je pomembno, da je pot urejena in dostopna vsem, ki si želijo na plažo.

V nedeljo, 5. julija, je skupina nabrežinskih fantov sodelovala pri prostovoljni akciji. Na vaški poti do morja, znani kot Ribiška pot, točneje na razgledni točki Oljščica, se je namreč podrl zid. Mladi vaščani so zato samoiniciativno odločili, da ga bodo s skupnimi močmi uredili.

V arhivu kulturnega društva Ribiški muzej tržaškega primorja je zapisano, da je Ribiška pot 1,5 km dolga učna steza, ki vodi od stare Nabrežine do obale in sledi vsakodnevni poti nekdanjih ribičev. Pot poteka skozi slikovito kraško naravo in arhitekturo do razgledišča Oljščica, od koder se odpira čudovit razgled na Tržaški zaliv in okolico. Zaključi se v pristanu Pri čupah, ki je bil izhodišče za ribolov s tradicionalnimi slovenskimi čolni, čupami.

Akcija se je začela že spomladi, ko je vreme bilo primerno za zahtevno delo. Skupina lokalnih prostovoljcev, ki si je nadela naziv Prijatelji z obrežja in okoliških vasi, se je lotila zahtevnega izziva.

Prvotni podporni zid, ki je varoval razgledno točko, se je namreč skoraj popolnoma sesul, zato je delo zahtevalo velik fizični napor: prostovoljci so morali najprej ročno očistiti zasuto luknjo in nato odnesti kamenje. Ker je teren nedostopen za stroje, so morali prav ves material, od cementa in peska do vode, na prizorišče znositi peš.

Danes je zid že skoraj dokončan, trenutno pa potekajo zaključna dela na dveh stebrih, ki bosta služila kot zaščitna ograja. V osrednji del te strukture bi radi umestili posebno spominsko tabelo s preprostim napisom Oljščica ali z verzom pesnika Iga Grudna.