Ambasador italijanskega dizajna v Sloveniji

V Ljubljano se je vrnil Dan italijanskega dizajna, za ambasadorja katerega je bil letos imenovan priznani arhitekt Simone Micheli. Izbrana letošnja tema je bila Risati prihodnost. Razvoj, inovacije, trajnost, lepota, kjer lepota ni obravnavana v izključno estetskem smislu, temveč kot instrument povezave, inovacije in identifikacije pri italijanskem dizajnu. Dan italijanskega oblikovanja, ki se odvija v sto mestih po svetu, je projekt zunanjega ministrstva in ministrstva za kulturo. V Ljubljani je lokalna organizacija pobude pod okriljem italijanskega veleposlaništva, italijanskega inštituta za kulturo in Uradom agencije ICE v sodelovanju s platformo BIG SEE.

Micheli je na videokonferenci slovenski publiki predaval o projektiranju, ki zanj pomeni gledati naprej, a tudi ovrednotiti spominjanje, predavanju je sledil dialog z Zmagom Novakom, direktorjem Zavoda BIG in organizatorjem slovenskega Meseca oblikovanja. Micheli je leta 2003 z Roberto Collo ustanovil podjetje za projektiranje Simone Micheli Architectural Hero, ki deluje na področju arhitekture, notranjega oblikovanja, oblikovanja izdelkov, grafike, komuniciranja in organizacije dogodkov za javno upravo in zasebne naročnike. Bil je kustos tematskih razstav najpomembnejših mednarodnih sejmov iz omenjenega področja v Italiji in po svetu.