Ameriška senatorka Amy Klobuchar kandidira za guvernerko Minnesote

Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je danes naznanila kandidaturo za guvernerko Minnesote, ki jo pretresa nasilje zaradi operacij agentov zvezne vlade proti nezakonitim priseljencem. Klobuchar je dejala, da časi zahtevajo voditelja, ki ne bo avtomatično potrjeval odločitev zvezne vlade, poročajo ameriški mediji.

Minnesoto trenutno vodi njen strankarski kolega Tim Walz, ki je lani kandidiral za podpredsednika ZDA. Klobuchar pa se je leta 2020 potegovala za predsedniško nominacijo demokratske stranke, ki jo je potem dobil Joe Biden in na volitvah novembra istega leta premagal trenutnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

65-letna Klobuchar je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti in je zlahka osvajala volitve za zvezno senatorko. Njena zvezna država je sicer v zadnjih tednih postala središče operacij za zatiranje priseljencev, kar je sprožilo proteste in privedlo do tragičnih posledic s smrtjo Renee Good in Alexa Prettija, ki so ju ubili zvezni agenti, poroča CNN.

Klobuchar, ki je bila tudi nekdanja okrožna tožilka v Minneapolisu, je leta 2006 na volitvah v zvezni senat osvojila 58 odstotkov glasov, z najmanjšo razliko 16 odstotkov pa je nazadnje zmagala leta 2024. Senatorka je slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine.