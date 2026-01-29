Konec tedna bo povečini sončen, ob morju bo pihala šibka burja

Ob prehodni okrepitvi zračnega tlaka in delnem vplivu višinskega grebena z nekoliko toplejšim in bolj stanovitnim zrakom bo ob koncu tedna v FJK prevladovala jasnina, od sobote bo tudi pihala šibka burja. Iz dneva v dan bo postopno več jasnine. V soboto in nedeljo bo postopno rahlo hladneje.

Danes bo še spremenljivo, ponekod bo oblačno. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v nižinah in ob morju namerila najvišje dnevne temperature od 11 do 12 stopinj Celzija. V gorah so bile najvišje dnevne temperature okrog ničle.

Jutri bo povečini zmerno do pretežno oblačno z vmesnimi razjasnitvami. Temperature bodo podbne današnjim.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. V soboto in nedeljo bo pihala šibka do zmerna burja. Rahlo hladneje bo. Nekoliko bolj mrzlo bo zlasti nedeljsko jutro.

V ponedeljek bo sprva še precej sončno, čez dan se bo oblačnost postopno povečala. Jutro bo še nekoliko bolj mrzlo. Burja bo oslabela in ponehala.

V torek se bo našim krajem od zahoda približala atlantska višinska dolina, ki bo nato več dni vztrajala v naši bližini. Pritekati bo začel bolj vlažen zrak, vreme se bo postopno poslabšalo.