Razpisali sto mest za zaposlitev učnega kadra v slovenskih šolah in vrtcih

Na spletni strani Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino je objavljeno gradivo v okviru tretjega in zadnjega razpisa za redno zaposlitev pedagoškega oz. vzgojiteljskega kadra v slovenskih šolah in vrtcih na podlagi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki predvideva kar sto mest. Gradivo, ki ga je vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini (le-ta je bil pravkar spet potrjen na čelu urada) tudi posredoval posameznim šolam, obsega besedilo razpisa, uredbo o prilagoditvi le-tega slovenskim šolam, dokumentacijo z natečajnimi pogoji oz. programi in zahtevanimi študijskimi naslovi ter prijavnico v italijanski in slovenski različici.

Kot že rečeno, je razpisanih mest sto. Od tega jih je 25 namenjenih za poučevanje v otroških vrtcih in osnovnih šolah, pri čemer gre omeniti, da je za vrtec razpisano le eno mesto za podpornega vzgojitelja. Ostala mesta – le-teh je 24 – pa so namenjena osnovni šoli, od tega jih je sedem za podporni pouk, 17 pa je navadnih mest za učitelje oz. učiteljice.

Levji delež mest – kar 75 – pa je razpisanih za redno poučevanje na prvo oz. drugostopenjskih (nižjih in višjih) srednjih šolah.