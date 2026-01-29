Razpisali sto mest za zaposlitev učnega kadra v slovenskih šolah in vrtcih

Na spletni strani Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino je objavljeno gradivo v okviru tretjega in zadnjega razpisa za redno zaposlitev pedagoškega oz. vzgojiteljskega kadra v slovenskih šolah in vrtcih na podlagi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki predvideva kar sto mest. Gradivo, ki ga je vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini (le-ta je bil pravkar spet potrjen na čelu urada) tudi posredoval posameznim šolam, obsega besedilo razpisa, uredbo o prilagoditvi le-tega slovenskim šolam, dokumentacijo z natečajnimi pogoji oz. programi in zahtevanimi študijskimi naslovi ter prijavnico v italijanski in slovenski različici.
Kot že rečeno, je razpisanih mest sto. Od tega jih je 25 namenjenih za poučevanje v otroških vrtcih in osnovnih šolah, pri čemer gre omeniti, da je za vrtec razpisano le eno mesto za podpornega vzgojitelja. Ostala mesta – le-teh je 24 – pa so namenjena osnovni šoli, od tega jih je sedem za podporni pouk, 17 pa je navadnih mest za učitelje oz. učiteljice.
Levji delež mest – kar 75 – pa je razpisanih za redno poučevanje na prvo oz. drugostopenjskih (nižjih in višjih) srednjih šolah.
Za prijavo dobra dva tedna
Zainteresirani kandidati bodo morali v okviru razpisa prestati pisno in ustno preizkušnjo. Še prej pa se bodo morali seveda prijaviti. Za to imajo še dobra dva tedna časa, saj rok za prijavo zapade 16. februarja.
Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.