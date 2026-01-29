V smučarskih središčih FJK zdaj debela snežna odeja

Smučarska središča FJK od danes prekriva debela snežna odeja. Po včerajšnjem sneženju se je povsod v gorah nabralo več decimetrov novega snega. Na Višarjah so ga danes namerili 97 centimetrov, sledita Zoncolan s 75 in Piancavallo s 57 centimetri. Omembe vreden je podatek iz kraja Forni di Sopra, kjer do 23. januarja skoraj ni bilo snega in je tam zdaj snežna odeja visoka 40 centimetrov. Med ostalimi kraji, kjer ni smučišč, velja omeniti podatek z Matajurja, ki je letos po dolgih letih spet bogato obložen s snegom, danes so ga namerili 42 centimetrov. Sneg je pobelil tudi Kanalsko dolino, kjer so ga povečini namerili okrog 20 centimetrov.

Pristojne službe opozarjajo na veliko nevarnost proženja snežnih plazov, ki je zdaj 4. stopnje.