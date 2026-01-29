Slovenska vlada podpira predlog za razglasitev dneva Triglava

Vlada je na seji podprla koalicijski predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim bi 7. avgust razglasili za državni praznik, imenovan dan Triglava, ki sicer ne bi bil dela prost dan. Ministrski zbor meni, da si Triglav »kot temeljni simbol slovenskega naroda zasluži posebno mesto v koledarju državnih praznikov«.

Predlog so v parlamentarni postopek konec lanskega leta vložili poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice.

Z dopolnitvami zakona o praznikih in dela prostih dnevih bi predlagatelji razglasili dodaten državni praznik, in sicer dan Triglava, ki bi ga Slovenija obeleževala 7. avgusta in ne bi bil dela prost dan. »7. avgusta leta 1895 je namreč Jakob Aljaž postavil sloviti stolp na vrhu Triglava, Aljažev stolp pa je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete,» utemeljujejo svoj predlog.

Vlada je na današnji seji podprla predlog, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.