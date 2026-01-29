V petih letih je obhodil svet

Le dvanajst ljudi se je v zgodovini človeštva potepalo po Luni. Samo šest ali sedem pa jih je dokazano obhodilo planet Zemlja. Eden od teh je Italijan, ime mu je Nicolò Guarrera, Pieroad za znance, prijatelje in sledilce. Teh ima na Instagramu skoraj 470 tisoč.

Pieroad je prejšnji četrtek prvič nastopil v Trstu, kjer se je 31. avgusta lani uradno sklenil njegov krog okoli sveta. V do zadnjega kotička polni veliki dvorani Narodnega doma je bil gost Zadružne kraške banke Trst Gorica. Z njim se je pogovarjal Andrej Marušič, novinar deželnega sedeža javne radiotelevizije RAI v Trstu. Kot je v uvodnem pozdravu razložila direktorica banke Emanuela Bratos, so pohodnika najprej nameravali povabiti le na pogovor z zaposlenimi, a so se naposled odločili še za priredbo večera, namenjenega članom banke: »Iz njegovega podviga se lahko vsakdo marsikaj nauči.«

Nekaj več kot pet let je trajal Nicolojev podvig, 31-letnik je prehodil nekaj več kot 36 tisoč kilometrov, korakov je bilo 47 milijonov, kar 24 parov čevljev pa je bilo potrebnih za pešačenje okoli sveta. Pohodnik se še bril in strigel ni pet let, brado je spletal v dolgo kito.

Denar za podvig je prihranil z dveletnim delom v tovarni čokolade, kjer je skrbel za marketinške kampanje in oglaševanje. Med potjo pa so mu prav prišle tudi denarne donacije znancev in podpornikov. Tudi opremo - pohodniške čevlje, šotor, spalno vrečo in spalno podlogo ter komplet za kuhanje - so mu podarili razni sponzorji.

Kaj pa je bilo »tisto«, kar je pohodnika, doma iz Vicenze, spodbudilo, da se je leta 2020 odpravil na tako dolg sprehod? »Leta 2018 sem magistriral, še sam nisem vedel, kaj naj bi z življenjem. Primerjal sem ga z umetnino, spraševal sem se, ali bi bil za ogled take slike pripravljen plačati vstopnico v muzej. Ugotovil sem, da ne,« je Pieroad povzel svoje razmišljanje pred odhodom.