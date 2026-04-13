Ameriška vojska bo danes začela izvajati blokado iranskih pristanišč

Ameriška vojska je napovedala, da bo, potem ko ni bil dosežen dogovor z Iranom, danes ob 16. uri po srednjeevropskem času začela izvajati blokado iranskih pristanišč. Kot so sporočili, bo blokada veljala za vse ladje, ki bodo vstopale v iranska pristanišča oziroma iranske ozemeljske vode ali izstopale iz njih.

Poveljstvo ameriške vojske za Bližnji vzhod (Centcom) je sporočilo, da bo blokada veljala za ladje vseh držav in za vsa iranska pristanišča, tako v Perzijskem kot v Omanskem zalivu.

Dodali so, da bodo komercialnim ladjam podali natančnejša navodila pred začetkom blokade.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, potem ko Iran na sobotnih pogajanjih z ZDA v Islamabadu, ki so se končala brez dogovora, ni popustil pri vprašanju svojega jedrskega programa.

»Ameriška mornarica, najboljša na svetu, bo začela proces blokade vseh ladij, ki poskušajo vpluti v Hormuško ožino ali jo zapustiti,« je Trump objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Iran je sicer v odzivu na to sporočil, da imajo iranske varnostne sile popoln nadzor nad prometom v Hormuški ožini.