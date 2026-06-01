Pri Svetem Jakobu prevrnjen avtomobil

Malo pred 20.30 se je pri Svetem Jakobu na bok prevrnil avtomobil fiat punto, okoliščine še niso jasne. Zgodilo se je v Istrski ulici pri hišni številki 21, ravno nasproti vhoda v stanovanjski kompleks, ki mu krajani pravijo Vatikan. V vozilu je bil le voznik, ki so ga lažje poškodovanega prepeljali v katinarsko bolnišnico. Kot kaže, je med vožnjo s Trga sv. Jakoba proti Sveti Ani izgubil nadzor nad vozilom, trčil v levi zadnji del parkiranega avta chevrolet na desni strani cestišča in se prevrnil na levi bok. Na kraju so gasilci.