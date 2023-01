Ameriški letalski promet zajel pravi kaos

V ZDA je prišlo do motenj v delovanju državnega informacijskega sistema za obveščanje letalskih posadk, zaradi česar je bilo ogroženo izvajanje letalskih prevozov po državi, so sporočili iz ameriške zvezne letalske uprave. Po zadnjih informacijah je bilo odpovedanih ali prestavljenih več tisoč letov. Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je sporočila, da so nekatere funkcije omenjenega informacijskega sistema (NOTAM), katerega delovanje je bilo ohromljeno v nočnih in zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času, znova v delujočem stanju. Normalno delovanje letalskih operacij znotraj nacionalnega zračnega prostora pa se vzpostavlja postopoma.

Po podatkih spletnega mesta za sledenje letov Flight Aware je imelo do 7. ure zjutraj po lokalnem času zamude 1230 letov, več kot 100 pa je bilo odpovedanih, do 8.30 pa je zamude utrpelo 3700 letov, 600 pa odpovedanih, pri čemer pa ni jasno navedeno, koliko teh zamud je bilo povezanih z izpadom v delovanju sistema. Zaradi dogodka je FAA nato za krajši čas odredila tudi ustavitev vseh odhodnih letov iz države, a je bila ta že odpravljena.

V zvezi z dogodkom so se odzvali tudi iz Bele hiše in v luči trenutnih dokazov zavrnili možnost kibernetskega napada. Kot je v pogovoru z novinarji povedal ameriški predsednik Joe Biden, ki je odredil posebno preiskavo dogodka, za zdaj vzroka še ne poznajo, pričakujejo pa, da bodo odgovor jasen v nekaj urah.