Ana Roš v deseterici najboljših svetovnih kuharjev

Slovenska kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko se je uvrstila v deseterico najboljših svetovnih kuharjev po izboru The Best Chef Awards 2021, kjer na ugledni lestvici zaseda sedmo mesto. V primerjavi z lanskim seznamom je pridobila enajst mest in je tako tudi najvišje uvrščena kuharica. Od najboljših italijanskih kuharjev sta se najbolje uvrstila Massimo Bottura, ki je bil šestnajsti in Mauro Uliassi, dvajseti.

Med posebnimi nagradami je bila Maša Salopek, kolegica Ane Roš v Hiši Franko, razglašena za najboljšo slaščičarko na svetu. Od italijanskih predstavnikov je bil za najboljšega legendarnega kuharskega mojstra razglašen Italijan Alfonso Iaccarino, za najboljšega picopeka pa Franco Pepe.

Roševi je že leta 2017 akademija The World’s Best Restaurants podelila naziv uradno najboljše kuharice na svetu. Lani pa je kot prva v regiji prejela dve Michelinovi zvezdici.

Za najboljšega kuharja na svetu je bil izbran s tremi Michelinovimi zvezdicami nagrajeni Španec Dabiz Munoz, ki v Madridu vodi restavracijo DiverXo. Drugo mesto je zasedel Šved Björn Frantzen (Frantzen), tretje pa Španec Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), ki je bil lani 45.