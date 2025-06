Anticiklon in vročina bosta, kot kaže, v prihodnjem tednu popustila

Subtropski anticiklon se bo v prihodnjih dneh še okrepil in bo nad naše kraje v tekočem tednu segal vse toplejši zrak. Zagotovil nam bo stanovitnost in povečini sončno vreme ter iz dneva v dan višje temperature. Vroče bo in zlasti od petka tudi soparno. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem presegale, tudi občutno, mejo 30 stopinj Celzija, postopno bo zlasti proti koncu tedna zelo vroče tudi ob morju. Zlasti od petka se bodo občutno otoplile tudi noči.

Ozračje bo v prihodnjih dneh do vključno nedelje tudi v gorah stanovitno in bodo tudi v severnih goratih predelih FJK morebitne posamezne krajevne plohe in nevihte prej izjema kot pravilo.

Do večje vremenske spremembe bo po vsej verjetnosti prišlo v prihodnjem tednu, ko bo od ponedeljka ali kvečjemu torka subtropski anticiklon klonil pred atlantsko višinsko dolino, ki so bo nato poglabljala nad srednjeevropskimi državami in alpskim območjem. Bolj vlažen in svež atlantski zrak bo, kot kaže, vplival na vreme pri nas večji del prihodnjega tedna. Vrzel v zračnem tlaku se, kot kaže, ne bo tako hitro zapolnila, kar bi znalo pustiti posledice tudi na vremensko dogajanje v zadnjem junijskem tednu.

Prihodnji teden bo po zdajšnjih obetih bistveno različen od tekočega. V ponedeljek bo, kot kaže, že nekaj več popoldanske nestanovitnosti, v torek pa bodo plohe in nevihte nekoliko pogostejše. Za prihodnjo sredo in četrtek za zdaj kaže na poslabšanje s padavinami in ohladitvijo. Ozračje naj bi se v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem ohladilo v povprečju za okrog 10 stopinj Celzija. V nadaljevanju naj bi bilo spet več sonca toda ob prijetnejših temperaturah.