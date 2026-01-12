Antifašisti prekrili neonacistični grafit

Na fasadi videmske palače Antonini, kjer ima sedež Univerza v Vidmu, se je pred več kot štirimi tedni pojavil neonacistični zapis. Neznanec je s sprejem narisal keltski križ in napisal številke 1488, geslo neonacistov in belih suprematistov. Ker v tem času napisa nihče ni izbrisal, sta ga prekrila sindikat CGIL in zveza študentov videmske univerze. Na fasadi palače se je pojavil nov transparent z napisom »Uniud è antifascista«. Univerza v Vidmu je antifašistična.

Dejanje je pohvalil Andrea Di Lenardo, videmski občinski svetnik Zelenih in levice, poudaril je, da Vidmu pripada zlata medalja za zasluge med osvobodilnim bojem v drugi svetovni vojni. »Neonacističnega napisa ni bilo več mogoče tolerirati,« je še povedal.