Aretirali moškega, ki je nadlegoval sosede

V Fojdi so karabinjerji aretirali 36-letnega moškega, ki je bil že znan silam javnega reda zaradi preganjanja in kršitve odredbe o zapustitvi doma ter prepovedi približevanja krajem, ki jih obiskujejo njegovi sosedje.

70-letni par je namreč leta 2023 vložil uradno pritožbo zaradi vrste kaznivih dejanj zoper njih. Med temi so bili preganjanje, zasebno nasilje, telesne poškodbe, pretepanje in poškodovanje zaradi nesoglasij, povezanih s težavami v soseski. Nadlegovanje se je ponavljalo do te mere, da sta bila prisiljena zapustiti svoj dom in poiskati gostoljubje pri sorodniku.