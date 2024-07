Arso objavil oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov

Naše kraje bo ponoči oplazila hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo nevihte, vročina bo popustila.

Danes bo še povečini sončno in vroče, pri čemer bo toplotna obremenitev še izrazita. Popoldne in zvečer se bodo prve nevihte začele pojavljati v gorskem svetu, nato se bodo ponoči širile tudi proti ostalim predelom.

Arso je objavil oranžno opozorilo. Od noči na soboto do sobotnega dopoldneva bodo ob nevihtah nastajali močni nalivi, pri čemer je možen porast hudourniških vodotokov, so zapisali. V šestih urah bo lahko padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, opozarjajo. Možno bo tudi povišano plimovanje in/ali valovanje morja.

Verjetne bodo tudi hudourniške poplave, opozarja Arso. V noči na soboto in v soboto dopoldne bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države, so zapisali. Ob tem lahko na teh območjih pride do poplavljanj ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplavile bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države, še opozarjajo.

Jutri čez dan se bo vreme izboljšalo in povečini razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, noči pa bodo občutno bolj sveže od minulih. Zapihala bo šibka burja.

V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih in večernih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.