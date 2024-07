Krasov adut Erik Paulina evropski ekipni prvak U15

Italijanska mladinska moška namiznoteniška ekipa, katere član je tudi igralec zgoniškega Športnega krožka Kras Erik Paulina, je novopečeni evropski ekipni prvak U15. Na mladinskem evropskem prvenstvu v Malmöju na Švedskem je štiričlanska ekipa prepričljivo prekosila vso kadetsko konkurenco. V finalu so bili »azzurri« boljši s 3:1 od Romunije.

Pot do zlata je bila precej enosmerna: v skupinskem delu je Italija izgubila samo en dvoboj, v nadaljevanju pa dva. Do finala je premagala še Belgijo (3:1), Francijo (3:0), v polfinalu Turčijo (3:0). Glavnino tekem sta odigrala Danilo Faso in Francesco Trevisan, Erik Paulina je igral proti Avstriji v dvojici s Trevisanom (in zmagal odločilno tekmo s 3:2), četrti član Giulio Campagna pa ni vstopil. Selektor Emmanuele Delsante je vsekakor pohvalil celotno ekipo, vsak član je imel svojo pomembno vlogo na poti do uspeha. Posebej je pohvalil tudi Erika Paulino: »Res me veseli, da je z nami. Ima izreden potencial, mora pa še bolj verjeti vase. Upam, da mu bo ta rezultat dal še dodatno motivacijo.« Paulina je nastope na EP nadaljeval med moškimi dvojicami in posamično.