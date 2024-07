Izpad operacijskega sistema povzroča težave po vsem svetu

Na tisoče naprav z operacijskim sistemom Windows po svetu se danes sooča s težavami ob zagonu, kar že vpliva na poslovanje bank, letališč, medijskih hiš in drugih podjetij, poročajo tuji mediji. Razlog za t. i. modri zaslon smrti naj bi bila pomanjkljiva posodobitev antivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike.

O težavah poročajo tudi z ljubljanskega letališča in z več italijanskih letališč.

Med prvimi so o težavah pri zagonu računalniških naprav začela opozarjati avstralska podjetja, z začetkom novega delovnega dne pa poročila o težavah zdaj prihajajo tudi iz Evrope, poroča portal The Verge.

Britanska televizijska hiša Sky News trenutno ne more predvajati jutranjih informativnih oddaj in prikazuje sporočilo, v katerem se opravičuje za prekinitev oddajanja. Tudi eden največjih evropskih letalskih prevoznikov Ryanair je sporočil, da ima IT-težave, kar vpliva na odhode letov, navaja The Verge.

Ameriške letalske družbe United, Delta in American Airlines so zaradi tehničnih težav prizemljile svoja letala, pa piše britanski BBC. Na nekaterih letališčih po svetu prihaja do zamud pri letih, iz Velike Britanije poročajo tudi o zamudah v železniškem prometu.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na berlinskem letališču Brandenburg v Nemčiji zjutraj zaradi tehničnih težav odpovedali lete.

S težavami se je med drugim soočala tudi londonska borza, a naj bi po poročanju BBC že delovala normalno.

Po Avstraliji ne delujejo tudi nekatere samopostrežne blagajne, v Novi Zelandiji pa je prizadeto tudi računalniško omrežje tamkajšnjega parlamenta.

Kot navajajo mediji, naj bi bile težave povezane z Microsoftovimi storitvami Azure in 365 ter pomanjkljivo posodobitvijo podjetja CrowdStrike.

Iz podjetja CrowdStrike so sporočili, da so ugotovili težavo in razveljavili pomanjkljivo posodobitev, vendar po poročanju The Verge to ne pomaga računalnikom, ki so že bili prizadeti.

Ameriški tehnološki velikan Microsoft je medtem sporočil, da je že sprejel »ukrepe za ublažitev posledic«.