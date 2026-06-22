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Politika

Britanski premier Starmer napovedal odstop

Uklonil se je pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laburistov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah

STA |
London |
22. jun. 2026 | 11:29
    Britanski premier Starmer napovedal odstop
    Britanski premier Keir Starmer (ANSA)
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Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop s položaja predsednika britanske vlade in vodje laburistične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laburistov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah.

Kot je v današnjem nagovoru pred premiersko rezidenco na Downing Streetu dejal Starmer, je vsako odločitev kot predsednik vlade sprejel s ciljem, da »na prvo mesto postavi državo, ki jo ljubi«.

»Obnovil sem zaupanje v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost,« je med drugim povedal.

Starmerja bo po poročanju britanskega BBC na položaju najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burnham, izkušeni laburistični politik in župan Manchestra, ki je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield.

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