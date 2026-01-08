Arso jutri opozarja na morebitno poledico

Arso je za jutri za vso Slovenijo razen za severozahod države objavil rumeno opozorilo zaradi morebitnega nastajanja poledice. Na Primorskem velja od 5. do 12. ure, drugod pa od 7. do 19. ure.

»Zaradi vremenskih razmer, ki so napovedane za jutri, voznike opozarjamo na povečano nevarnost poledice in nastanka žleda,« je zapisal DARS. »Napovedane so namreč padavine pri negativnih temperaturah, zaradi česar lahko na že pomrznjenih površinah nastaja žled, zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih ter v senčnih legah,« opozarjajo in napovedujejo, da bodo DARS-ove posipne in plužne ekipe spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer, vendar lahko v takšnih razmerah stanje vozišča lokalno in zelo hitro postane nevarno.