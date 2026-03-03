Tako vedenje je »nespoštljivo, do slovenske manjšine«, odbornik to zanika

»Če bi šlo za oddajo Scherzi a parte, bi se lahko smejali, a človeku v tem položaju prej gre na jok.« S temi besedami se je tržaški občinski odbornik za finance Everest Bertoli odzval na neljubi dogodek, včeraj je namreč na skupni seji rajonskih svetnikov zavrnil odgovor na vprašanje v slovenskem jeziku. Za opozicijske rajonske svetnike mu je žal in ga je sram zanje, je zapisal v sporočilu za medije. »Da si opozicijski rajonski svetniki izmišljujejo izjave, ki jih nikoli nisem izrekel, zgolj zaradi potrebe po vidnosti in nizkotne propagande ter zaradi tega, ker niso sposobni ustvarjati predlogov za mesto, je zares žalostno,« je še zapisal. Bertoli je večrkat tudi ponovil, da ponižujočih besed ni nikoli izrekel. »Prav nasprotno – prevajalko sem, iz spoštovanja do svetnika, ki očitno italijanščine ne pozna najbolje, vprašal, ali lahko moj nastop prevede iz italijanščine v slovenščino, da bi mu olajšala razumevanje. Prevajalki sem tudi zagotovil, da bom govoril italijansko in ne v kakšnem drugem “čudnem” jeziku, ki ga morda ne pozna,« je zatrdil. Po njegovem mnenju bi se morali tisti, ki so mu pripisali drugačne besede, opravičiti občanom »za svojo lažnivost in nesposobnost,« je zaključil Bertoli.

»Obnašanje odbornika, ki žal ni izoliran primer, želimo zelo odločno obsoditi. Njegovo nespodobno vedenje ne pomeni le ponovnega resnega in nesprejemljivega omalovaževanja slovenskega jezika, temveč predvsem nespoštljivo in skrajno neinstitucionalno držo do demokratičnih ustanov.« Tako so vedenje tržaškega občinskega odbornika Everesta Bertolija na ponedeljkovem skupnem zasedanju z rajonskimi sveti komentirali opozicijski svetniki, ki so po njegovih izjavah sejo tudi zapustili. »Zelo žalostno je, da smo po štirih letih delovanja občinskega odbora še vedno na tej točki. V tem žalostnem kontekstu pa sem zadovoljna, da so italijanski sodelavci dokazali veliko zrelost,« je povedala predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta.

»Dogodek ne predstavlja zgolj osebne žaljivke, zaradi katere SKGZ izraža polno solidarnost s predsednikom Pavljem Vidonijem, temveč pomeni poseg v ustavno in zakonsko zagotovljene pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pravica do uporabe lastnega jezika v javnem in institucionalnem prostoru ni privilegij, temveč temeljna demokratična norma ter izraz spoštovanja do večjezičnosti in kulturne raznolikosti, ki sta zgodovinsko in družbeno vtkani v tržaški prostor,« je zapisal tajnik SKGZ Livio Semolič.

Koordinator rajonskih svetnikov DS Carlo de Donato in pokrajinska vodja DS Maria Luisa Paglia sta v skupnem sporočilu zapisala, da je odbornik ravnal nespoštljivo, žaljivo in diskriminatorno do slovenske manjšine. Pokrajinski koordinator G5Z Paolo Menis pa je zapisal, da je Bertolijeva izjava nesprejemljiva ter da je slovenska manjšina sestavni del zgodovine in identitete tega prostora. Besede odbornika sta obsodila tudi vodja tržaške SKP Gianluca Paciucci in rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica). Po mnenju rajonske svetnice Liliane Marchi (Zdaj Trst) bi slovenščina sodila v tržaške šole.