Arso: ob koncu tedna povečana možnost neurij, v ponedeljek le 20°C

Konec tedna bo v znamenju spremenljivega vremena, napoveduje Agencija RS za okolje. V noči na nedeljo bo Slovenijo doseglo višinsko jedro hladnega in vlažnega atlantskega zraka, kar v poletnem času vedno predstavlja potencialno nevarnost neurij. V začetku prihodnjega tedna bodo popoldanske temperature le okoli 20 stopinj Celzija, navaja Arso.

Po navedbah agencije za okolje (Arso) v Slovenijo iznad Sredozemlja priteka dokaj topel, a vse bolj vlažen in nestabilen zrak. Že danes so se po državi začele pojavljati nevihte, spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami pa se bo nadaljevalo tudi v petek, so opozorili na družbenem omrežju Facebook.

Višinsko jedro hladnega in vlažnega atlantskega zraka, ki se bo Sloveniji bližalo v soboto, nas bo po napovedih Arsa doseglo v noči na nedeljo in se v nedeljo pomaknilo naprej proti vzhodu. Ob tem se povečuje tudi nevarnost neurij, dodajajo.

»Odcepljena višinska jedra v poletnem času vedno predstavljajo potencialno nevarnost neurij, saj Alpe zadržijo ohladitev v spodnjih zračnih plasteh, ohladitev v višinah pa močno poveča labilnost atmosfere v krajih južno od Alp,« navajajo.

V začetku prihodnjega tedna bo iznad severnega Atlantika proti Alpam dotekal še nekoliko hladnejši zrak, zato lahko pričakujemo občasen dež in nižje temperature, predvsem vzdolž Jadrana pa bodo še možne tudi močnejše nevihte.

V ponedeljek in torek bodo popoldanske temperature po Sloveniji le okoli 20 stopinj, v sredo in v četrtek pa okoli 25 stopinj Celzija.

Zelo verjetno bo letos mesec julij pri nas nekoliko hladnejši od sicer rekordno toplega junija. Podobno se je zgodilo tudi poleti leta 2003, še navaja Arso.