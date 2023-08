Arso opozarja na popoldanske močnejše nevihte

Danes sredi dneva in popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji nastanejo močnejše nevihte, opozarja Arso na svoji spletni strani. »Danes popoldne lahko predvsem v severni in osrednji Sloveniji ob nevihtah hitro narastejo manjši potoki in hudourniki,« so še zapisali. Možna so poplavljanja padavinske in zaledne vode, predvsem na območjih, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene, opozarjajo.

O možnosti popoldanskih ali večernih vročinskih neviht zlasti v gorskem svetu, poroča tudi meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa.