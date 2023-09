Ob prehodu današnje hladne vremenske fronte je Arso poostril vremensko opozorilo, ki je zdaj oranžno. Velja pa od današnjih popoldanskih ur do jutrišnjega poldneva. Opozarjajo pred nevihtami z močnejšimi in dolgotrajnimi nalivi in možnostjo hudourniških poplav.

»Danes zvečer in v noči na soboto se bodo padavine v zahodni, osrednji in delu severne Slovenije okrepile,« so zapisali. »Možni bodo dolgotrajnejši nalivi v pasovih. Ob tem se lahko razlijejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Hitro naraščanje vodotokov je možno tudi na nekaterih območjih, kjer so odtočne razmere po avgustovski ujmi spremenjene. Večja verjetnost za ta pojav je na območju Gorenjske in Cerkljanskega ter Škofjeloškega hribovja,« opozarja Arso.

Možni so izdatnejši nalivi, opozarjajo, v 6 urah lahko pade od 40 do 80 milimetrov dežja, nastanejo pa lahko močnejše nevihte.