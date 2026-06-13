Anej Doplihar evropski podprvak

Slovenski primorski kolesar Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji osvojil srebro v vožnji na čas v kategoriji MH3. Doplihar, ki ga trenira msežanski trener Aleš Suhadolnik, je kronometer končal s časom 27:42,32 in zaostal le za Švicarjem Micho Wäflerjem, ki je evropski naslov osvojil s časom 27:39,14. Razlika med najboljšima je znašala le 3,18 sekunde. Tretje mesto je osvojil Nemec Daniel Ulmann, ki je za zmagovalcem zaostal 9,08 sekunde in dosegel čas 27:48,22.

»Cilj je bila medalja in zelo smo veseli, da nam jo je uspelo osvojiti. Na evropsko prvenstvo sem bil dobro pripravljen, pred tekmovanjem sem dobro treniral in vedeli smo, da smo sposobni doseči tak rezultat,« je po nastopu za zvezo povedal Doplihar.

Slovenski reprezentant je poudaril, da so bile razlike v boju za najvišja mesta zelo majhne. »Razlike so bile zelo majhne, odločala je vsaka malenkost. Pomembna je bila tudi dnevna forma, ki je bila pri meni danes zelo dobra,« je dodal evropski podprvak.

Doplihar bo imel že danes še eno priložnost za vrhunsko uvrstitev, saj bo nastopil še na cestni dirki.