Na dnevu narave 2026 nagradili društvo za morske sesalce Morigenos

Na dnevu narave 2026, ki so ga pripravili na slovenskem ministrstvu za okolje in prostor in je potekal na Brdu pri Kranju, so opozorili tudi na vlogo ohranjene narave v blaženju podnebnih sprememb. Kot so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor, letošnji dan narave mineva v znamenju premisleka o obnovi narave, pomembnosti območij Natura 2000, sobivanju človeka in narave ter vključevanju javnosti v procese ohranjanja narave.

Na dogodku so podelili tudi nagrado Rada Smerduja, ki je priznanje prizadevanjem, ki pomembno prispevajo k razvoju naravovarstvene stroke in k ohranjanju narave v Sloveniji. Letos je nagrada šla v roke društva za morske sesalce Morigenos.

V obrazložitvi je odbor za podeljevanje nagrade med drugim zapisal, da je Morigenos v Sloveniji prvi vzpostavil redni znanstveni monitoring delfinov in ga neprekinjeno izvaja že 25 let. Z dolgoročnim spremljanjem populacije v slovenskih vodah in raziskovalnimi metodami društva, kot so opazovanja s plovil, fotoidentifikacija, genetske in toksikološke raziskave ter akustične analize, je društvo prispevalo ključna spoznanja o populaciji te vrste v Tržaškem zalivu, ki danes velja za eno najbolje preučenih populacij v Sredozemlju.

Posebno zahvalo za prispevek k ohranjanju narave pa je odbor izrekel Javnemu zavodu Park Škocjanske jame, ki že 30 let upravlja Regijski park Škocjanske jame in opravlja poslanstvo ohranjanja in raziskovanja svetovno znanega zavarovanega območja, njegovih izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških znamenitosti, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturne dediščine.