Sončen konec tedna brez hujše vročine

Danes in jutri bo pod vplivom anticiklona prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Goriškem do okrog 27 stopinj Celzija, jutri do okrog 29 stopinj Celzija. Ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj. Jutri popoldne in zvečer se bodo v gorah začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek mestoma širile do ostalih predelov.

V ponedeljek in torek se bo ob obrobnem pronicanju nekoliko manj vročega severnega zraka povečala občasna nestanovitnost. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Rahlo se bo osvežilo.

Od srede se bo začel krepiti subtropski anticiklon in se bo začelo daljše obdobje s stanovitnim in vročim poletnim vremenom.