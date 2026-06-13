VREME
DANES
Sobota, 13 junij 2026
Iskanje
Vreme

Sončen konec tedna brez hujše vročine

Od noči na ponedeljek do vključno torka bodo občasno nastajale posamezne krajevne nevihte in se bo rahlo osvežilo

Darko Bradassi |
FJK |
13. jun. 2026 | 10:25
    Sončen konec tedna brez hujše vročine
    Gradež danes ob 10.15 (SPLETNA KAMERA GRADO.IT)
Dark Theme

Danes in jutri bo pod vplivom anticiklona prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Goriškem do okrog 27 stopinj Celzija, jutri do okrog 29 stopinj Celzija. Ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj. Jutri popoldne in zvečer se bodo v gorah začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek mestoma širile do ostalih predelov.

V ponedeljek in torek se bo ob obrobnem pronicanju nekoliko manj vročega severnega zraka povečala občasna nestanovitnost. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Rahlo se bo osvežilo.

Od srede se bo začel krepiti subtropski anticiklon in se bo začelo daljše obdobje s stanovitnim in vročim poletnim vremenom.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: