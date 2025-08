Arso je za danes popoldne poostril vremensko opozorilo, ki je zdaj oranžno. »Danes popoldne bodo nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra in nalivi. Lokalno je možna tudi toča,« so zapisali. Oranžno vremensko opozorilo za jugozahod Slovenije velja od 15. do 21. ure, sicer pa je vremensko opozorilo rumeno.

Rumeno vremensko opozorilo je objavila tudi civilna zaščita iz FJK, ki prav tako zlasti za popoldanske in večerne ure opozarja pred močnejšimi nevihtami z lokalnimi nalivi.