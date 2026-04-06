Astronavti misije Artemis 2 čez polovico poti do Lune

Četverica astronavtov misije Artemis 2 je na poti do načrtovanega preleta Lune ponoči prečkala polovico razdalje med Zemljo in Luno, je sporočila ameriškega vesoljska agencija Nasa. Za ta mejnik je posadka kapsule Orion od vzleta potrebovala dva dni in dobrih pet ur.

»Zdaj ste bližje Luni kot nam na Zemlji,« je kontrolni center za nadzor misije v Houstonu okoli 23. ure po lokalnem času (6. ure po srednjeevropskem) sporočil astronavtom, je razvidno iz uradnega neposrednega prenosa Nase.

»Vsi skupaj smo ob tem izrazili veselje. (...) Trenutno lahko skozi priključno loputo vidimo Luno, to je čudovit pogled,« je odgovorila astronavtka Christina Koch.

Po podatkih Nasinega neposrednega prenosa je posadka mejnik polovice poti do Lune dosegla približno dva dni, pet ur in 24 minut po vzletu rakete iz vesoljskega centra Kennedy v Cape Canaveralu na Floridi.

Po podatkih agencije je vesoljsko plovilo Orion od Zemlje trenutno oddaljeno več kot 229.000 kilometrov.

Prihodnji teden naj bi posadka obkrožila Luno, podvig, ki se ni zgodil že več kot 50 let.