Ater: Pogoj petih let bivanja v FJK padel na ustavnem sodišču

Določba za pridobitev socialnega stanovanja v Furlaniji - Julijski krajini, po kateri mora oseba, ki zaprosi za tako stanovanje (z njimi upravljajo zavodi Ater), na deželnem ozemlju živeti vsaj pet let – tudi če ne neprekinjenih – v zadnjih osmih letih, je padla na ustavnem sodišču.

V odločitvi je mogoče prebrati, da je tak pogoj nerazumen in v nasprotju z načelom enakosti iz 3. člena ustave. Sodišče je poudarilo, da mora biti pravica do stanovanja zagotovljena ob upoštevanju dejanske socialne in ekonomske stiske prosilcev, ne pa trajanja njihovega preteklega bivanja v deželi. Ta pogoj je bil leta 2019 spremenjen z uredbo predsednika dežele Massimiliana Fedrige, v prejšnji različici pravilnika je bilo predvideno dveletno neprekinjeno bivanje v deželi.

Tak kriterij po mnenju ustavnih sodnikov nima povezave s potrebo po pomoči in je zato nezdružljiv s samim pojmom storitve neprofitnih oz. socialnih stanovanj, namenjene predvsem ekonomsko šibkejšim. Pogoj je po presoji sodišča povzročal neupravičeno različno obravnavo oseb v enakem položaju ranljivosti.