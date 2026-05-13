Pri Logu pod Mangartom se je huje poškodoval 22-letni motorist

Včeraj se je v bližini naselja Log pod Mangartom na regionalni cesti Log pod Mangartom-Strmec zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval tuji motorist, poročajo Primorske novice.

Po doslej zbranih podatkih je 22-letni voznik motornega kolesa, državljan Nemčije, vozil iz Predela proti Bovcu. Med vožnjo je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim kolesom, pri čemer mu je zdrsnilo zadnje kolo in je padel. Motorno kolo je po padcu zdrselo preko motorista v trenutku, ko je iz smeri Bovca proti Predelu pripeljal avtodom VW Crafter, v katerem sta se peljala 34-letni državljan Nemčije in 36-letna sopotnica in trčilo vanj.

Hudo poškodovan 22-letni motorist je obležal na sredini vozišča, njegovo motorno kolo pa je obstalo pod avtodomom. Na kraju dogodka so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Tolmin. Po dosedanjih podatkih je utrpel več hudih poškodb, med drugim sum na zloma obeh gležnjev ter poškodbe medenice in stegnenice. Policistom Policijske postaje Bovec in reševalcem so pri obravnavi prometne nesreče pomoč nudili tudi gasilci PGD Bovec. Kasneje so poškodovanega motorista prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.