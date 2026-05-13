Našli so žensko, ki so jo iskali pri Čenti

»Pogrešana ženska z otrokoma je na varnem. Mama, 16-letna hči in 14-letni sin so zdravi, nastanjeni so v varnem kraju.« Tako je v sporočilu za medije sporočila glavna tožilka iz Piacenze Grazia Pradella. Kot je povedala, lokacije, kjer se nahaja ženska z otrokoma, ne bodo razkrili. Pogrešana ženska naj bi se namreč bala, da bi morala, če odkrijejo, kje se skriva, ponovno na beg.

49-letnica je od doma izginila preteklega 20. aprila, njen avtomobil so našli v bližini Čente na Videmskem, kjer je nato stekla obsežna iskalna akcija. Na domu njenega očeta so 11. maja odkrili tudi nekaj pisem, v katerih naj bi ženska izrazila občutke trpljenja in globoke tesnobe. Zapisi naj bi takrat namigovali na možnost samomora. Žensko, otroke in njene pse so sedaj našli in jih pospremili na varno.