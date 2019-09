Atlantsko vreme do torka, nato nov zasuk

Vremenska slika je pri nas te dni pod vplivom vlažnega in razmeroma toplega atlantskega zraka, ki priteka z zahodnimi tokovi. Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo bolj oblačno in vlažno vreme, le občasno bo lahko ponekod tudi nekaj vmesne delne jasnine. Od časa do časa pa bodo možne tudi manjše krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Pod vplivom Atlantika bodo naši kraji do vključno torka, medtem ko v sredo pričakujemo solidno hladno vremensko fronto, za katero bo pritekal hladnejši severni zrak.

Jutri in v ponedeljek bo prevladovala oblačnost, niso povsem izključene občasne manjše krajevne padavine. Ozračje bo ponekod zamegljeno. Razmeroma toplo bo in vlažno.

V torek bodo občasne krajevne padavine verjetnejše.

V sredo bo naše kraje dosegla izrazita hladna vremenska fronta. Vreme se bo poslabšalo, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, deloma plohe in nevihte. Zapihala bo burja. Za vremensko fronto bo od četrtka začel pritekati precej hladnejši zrak.