Nova Gorica se je v izboru za naziv Evropska prestolnica turizma 2027 v kategoriji manjših turističnih destinacij, ki imajo od 25.000 do 100.000 prebivalcev, uvrstila med osem finalistov, poročajo Primorske novice.

»V konkurenci 40 prijavljenih mest je to izjemen dosežek in pomembno priznanje prizadevanjem za razvoj trajnostnega in inovativnega turizma ter krepitev mednarodne prepoznavnosti Nove Gorice in širše Goriške. Čeprav Nova Gorica naziva ni osvojila, je uvrstitev v finale potrditev, da se mesto vse bolj uveljavlja kot prepoznavna evropska turistična destinacija,« so navedli v Mestni občini Nova Gorici

Komisija neodvisnih strokovnjakov je ocenjevala predvsem dosežke in dobre prakse na področjih trajnosti, dostopnosti, digitalizacije in kulturne dediščine. Nova Gorica se je na podlagi visoke ocene prijave uvrstila med finaliste, ki so svoje kandidature včeraj v Bruslju predstavili evropski žiriji, sestavljeni iz predstavnikov evropskih institucij in držav članic Evropske unije. Novo Gorico sta na zaključni predstavitvi zastopala župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk. Župan je ob tem poudaril: »Že uvrstitev med finaliste v konkurenci 40 evropskih mest je za Novo Gorico izjemen uspeh, na katerega smo lahko upravičeno ponosni. Dokazuje, da se naša Nova Gorica vse bolj utrjuje kot prepoznavna turistična destinacija tudi v mednarodnem prostoru. Evropska prestolnica kulture 2025 je s svojo edinstveno čezmejno zgodbo pomembno prispevala k temu, da nas Evropa danes še bolje pozna in prepoznava naše potenciale. Uvrstitev v finale je velika spodbuda za nadaljnje delo. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so prispevali k temu uspehu in soustvarjajo našo turistično zgodbo.«

Direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa je dodala: »Nova Gorica je ponovno dokazala, da lahko s svojo edinstveno zgodbo brezmejnosti uspešno konkurira najboljšim evropskim turističnim destinacijam. Izjemno smo ponosni, da smo se med 40 prijavljenimi mesti uvrstili med finaliste. Ta dosežek potrjuje, da je naša destinacija vse bolj prepoznavna tudi v mednarodnem prostoru, obenem pa nam daje dodatno spodbudo za nadaljnji razvoj turistične ponudbe, krepitev čezmejnega sodelovanja in privabljanje novih obiskovalcev.«