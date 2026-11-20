Evropska komisija je Ljubljano in špansko Calvio razglasila za evropski prestolnici turizma za leto 2027. Ljubljana je žirijo med drugim prepričala z zavezanostjo izmenjavi znanja, nenehnemu učenju in pobudam, osredotočenim na prebivalce. Ponaša se z izjemnimi dosežki pri spodbujanju pametnega in trajnostnega turizma, so danes sporočili iz Bruslja.

Ljubljana je naziv osvojila v kategoriji mest z več kot 100.000 prebivalci. »Njen pristop k upravljanju podatkov o obiskovalcih kaže, kako lahko destinacije uporabijo nova orodja za inovacije, odgovorno rast in krepitev privlačnosti destinacije skozi vse leto. Ljubljana je na splošno izkazala odlične rezultate na področjih dostopnega, trajnostnega, digitalnega in kulturnega turizma,« so utemeljili v komisiji.

Calvia, ki leži na otoku Majorka in je med drugim priljubljen letoviški kraj, si je naziv zagotovila v kategoriji destinacij s številom prebivalcev med 25.000 in 100.000, izstopala pa je s svojo ambicijo po preoblikovanju turističnega modela. »Calvia prehaja na bolj trajnosten pristop, ki omogoča turizem skozi vse leto, kar je lahko navdih tudi za druge manjše destinacije. Žirija je pohvalila ta pionirski pristop k trajnostnemu turizmu, ki prikazuje, kako lahko destinacije uskladijo potrebe obiskovalcev in prebivalcev ter hkrati podpirajo dolgoročni gospodarski, okoljski in družbeni razvoj,» so zapisali.

Obe zmagovalni destinaciji sta po navedbah komisije tesno usklajeni z ambicijami nove strategije EU za trajnostni turizem, ki jo je komisija sprejela v začetku tega meseca. Cilj strategije je okrepiti konkurenčnost, trajnost in odpornost evropskega turizma ter hkrati izboljšati mednarodno sodelovanje in prepoznavnost.

Strategija bo po navedbah Bruslja podjetjem pomagala pri rasti, delavcem pa pri pridobivanju novih veščin. Destinacijam bo v pomoč pri oblikovanju bolj uravnotežene turistične ponudbe, izboljšala bo izkušnje popotnikov in prispevala k ohranjanju položaja Evrope kot vodilne turistične destinacije na svetu.

Na letošnji natečaj so prispele prijave 83 destinacij iz 24 držav, kar po navedbah komisije potrjuje vse večje zanimanje za to pobudo. V ožji izbor je bilo uvrščenih 16 destinacij, ki so bile povabljene, da svoje dosežke predstavijo evropski žiriji.

Med finalisti je bila tudi Nova Gorica.