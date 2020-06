Avstrija odpira vrata vsem sosedom, razen Italiji

Avstrija bo v četrtek odprla meje za vse sosednje države, razen za Italijo. Kot je danes sporočil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, bo Dunaj odpravil nadzor na meji ter zdravstveni nadzor na mejah z Nemčijo, Lihtenštajnom, Švico, Slovaško, Slovenijo, Češko in Madžarsko, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Dodal je, da bo doz vsemi zgoraj omenjenimi državami od četrtka dalje na meji veljale razmere, ki so bile pred pandemijo, tako da ob vstopu v Avstrijo ne bo več potrebna obvezna karantena ali potrdilo o neokuženosti z novim koronavirusom. Na meji z Italijo omejitve ostajajo v veljavi, bodo pa prihodnji teden ponovno ocenili razmere. »Videti je, da so se tudi v Italiji razmere bistveno izboljšale in posamezne dežele, kot je npr. Južna Tirolska, že kažejo dobre številke glede covida-19,« je dejal Schallenberg. Dodal je, da je cilj, da se meje z Italijo odprejo takoj, ko bodo številke to dopuščale.