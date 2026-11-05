V slovenskih rekah oktobra le tretjina običajne količine vode

Nizkovodne razmere na slovenskih rekah so se oktobra še stopnjevale. Po slovenskih rekah je povprečno pretekla le tretjina običajne količine vode za oktober v primerjalnem obdobju 1991-2020. Od leta 1981 je manj vode preteklo le oktobra 1985 in 1997, je objavila Agencija RS za okolje (Arso).

Reke so bile najmanj vodnate na vzhodu države, predvsem v porečjih Mure, Drave, Krke in Savinje. Izrazito nizkovodne razmere najdlje vztrajajo na Muri, ki je dosegla najmanjši srednji mesečni pretok v zgodovini meritev, ne le med oktobrskimi, temveč med vsemi mesečnimi pretoki, je v današnjih objavah na družbenem omrežju X navedel Arso.

Najmanjše srednje oktobrske pretoke od začetka meritev so dosegle tudi Drava v Črnečah, Krka v Gorenji Gomili in Dravinja v Makolah. Pod najmanjšimi srednjimi oktobrskimi pretoki obdobja 1991-2020 pa so bili še pretoki Pesnice, Hudinje, Sotle in Krke v Podbukovju.