Nove grožnje z bombami na letalih tudi v Italiji

Na najmanj 14 letih po Evropi so danes prejeli nove grožnje z bombami na letalih. Zaradi tega so preusmerili najmanj tri letala, več pa so jih po pristanku na cilju pregledali strokovnjaki za eksplozivna sredstva, poročajo mediji. Na letalih, ki so jih doslej pregledali, so se grožnje izkazale za lažne.

Letalo, ki je bilo na poti iz Dublina v Rim, so zaradi grožnje z bombo danes preusmerili na francosko vojaško letališče Evreux, so dopoldne sporočili iz urada francoskega premierja. »Naša operativna služba je vzletela, da bi prestregla to potniško letalo zaradi suma grožnje z bombo,« je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila francoska vojska.

Letalo irske družbe Aer Lingus s 151 potniki in šestimi člani posadke je po poročanju tujih tiskovnih agencij že pristalo na tem letališču v Normandiji. Potnike in člane posadke so prepeljali na varno, letalo pa pregledujejo strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Aer Lingus je v sporočilu za javnost zagotovil, da je letalo na letu EI402 »varno pristalo«. Dodali so, da si letalska družba prizadeva, da bi potnike čim prej prepeljala na cilj.

Letalo nizkocenovnega prevoznika Wizz Air, ki je bilo na poti iz Milana v Varšavo, so medtem zaradi grožnje z bombo danes preusmerili na dunajsko letališče. »Preusmeritev je bila izvedena v skladu z veljavnimi varnostnimi protokoli in postopki, pri čemer je bila na prvem mestu varnost potnikov in posadke,« je v sporočilu za javnost zapisala letalska družba. Predstavnik avstrijske policije je kasneje za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil, da na letališču na Dunaju niso zaznali nobene nevarnosti in da letalo že nadaljuje pot v Varšavo.

Grožnjo z bombo je danes prejelo tudi Wizzairovo letalo s skoraj 200 potniki na poti z milanskega letališča Malpensa v Bukarešto.

Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da so letalo finske družbe Finnair, ki je priletelo iz Helsinkov, po anonimnih prijavah o domnevni grožnji z bombo po pristanku na rimskem letališču Fiumicino začeli pregledovati strokovnjaki. Letalo je pristalo ob spremstvu italijanskih vojaških letal. »Našli niso nič nenavadnega,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozneje povedala predstavnica družbe Finnair.

Tudi opozorilo o bombi na drugem letu družbe Finnair, in sicer s Helsinkov na Dunaj, je bilo lažno, je še pojasnila predstavnica finske letalske družbe.

Po pristankih v Sofiji so pregledali tudi letali nizkocenovnega prevoznika Ryanair, ki sta prileteli iz Madrida in Koebenhavna, medtem ko so letalo te družbe, namenjeno iz Londona v bolgarsko prestolnico, preusmerili na bolgarsko letališče Plovdiv. Vsa tri letala so pregledali in niso odkrili nobenih eksplozivnih sredstev, je za AFP povedala predstavnica bolgarskega ministrstva za notranje zadeve.

Po grožnji z bombo so pregledali tudi letalo poljske družbe LOT, ki je danes priletelo iz Varšave in pristalo v Bruslju, ter dve letali, ki sta pristali v Milanu. Prvo je bilo letalo družbe Aegean, ki je prispelo iz grškega Soluna, drugo pa Ryanairovo letalo iz portugalskega Porta.

O grožnjah z bombami na letalih danes poročajo tudi iz Danske in Češke. Na letališču v Koebenhavnu so bili tako po navedbah dpa obveščeni o bombah na dveh letalih. Policija je danski tiskovni agenciji Ritzau sporočila, da med preiskavo letal niso našli nobenih sumljivih predmetov, niso pa razkrili, za katere lete naj bi šlo. Ocenili so še, da ni ali ni bilo nobene nevarnosti za potnike ali ljudi na letališču.

Češka policija pa je sporočila, da je prejela opozorila o doma narejenih bombah na krovu štirih letal. Letala bodo po pristanku na praškem letališču pregledali strokovnjaki, je navedla policija in dodala, da grožnje ocenjujejo kot »ne preveč verjetne«. »Kljub temu situacije ne podcenjujemo, zato so bili sprejeti vsi potrebni varnostni ukrepi, pri čemer smo poskrbeli, da se njihov vpliv na potnike in delovanje letališča čim bolj zmanjša,« je še sporočila po poročanju AFP.

V zadnjih dneh so na komercialnih letih v Evropi zabeležili že okoli deset groženj z bombami, doslej pa so se vse izkazale za lažne.

V ponedeljek so tako letalo družbe Wizz Air na poti iz Londona v Sofijo, ki je preletelo tudi Slovenijo, zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Dan zatem so na več letališčih v Evropi, med drugim na Poljskem, v Španiji in Italiji, zaradi groženj z bombami ob pristanku pregledali več letal.