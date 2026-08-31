Nova sezona Kulturnega doma Nova Gorica s spoštovanjem do tradicije

Vloga kulture je v Novi Gorici po letu Evropske prestolnice kulture še bolj vidna, utrjena in prepoznana. Zato letošnjo sezono Kulturnega dom Nova Gorica začenjajo z odgovornostjo, spoštovanjem do tradicije in pogledom v prihodnost. Prinaša bogato glasbeno dogajanje, galerijsko in filmsko dogajanje, prepleteno z izobraževalnimi vsebinami.

»Ob izzivih, pred katerimi se je znašel Kulturni dom Nova Gorica, smo morali zlasti pri glasbenem programu skrbno tehtati med umetniško ambicioznostjo in finančnimi zmožnostmi. Programom z najdaljšo tradicijo dolgujemo, da ohranjajo visoko raven kakovosti in zaupanje občinstva, ki jih spremlja že vrsto let. Zato se v sezono vračajo tudi nekateri umetniki, ki so pri nas že gostovali, a bodo tokrat predstavili nove programe in drugačne umetniške poudarke. Hkrati želimo odpirati prostor novim ustvarjalnim glasovom, sodobnim izrazom in novim generacijam umetnikov, ki soustvarjajo kulturni prostor današnjega časa,« je na današnji novinarski konferenci povedal v.d. direktorja Kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan.

46. sezona Glasbenega abonmaja, ki tudi tokrat prinaša pet koncertov, se začenja 5. oktobra. Prvi koncert pripravljajo v sodelovanju s Festivalom Kogojevi dnevi, na njem pa bosta nastopili pianistki Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Enkrat mesečno mu bo sledil nov koncert, na novogoriškem odru pa bodo pozdravili Ensemble Dissonance z violinistko Lano Trotovšek, Mojstrovine v malem formatu MNA3 TRIO, Orkester Slovenske filharmonije, violinista Vasilija Meljnikova in čembalistko Evo Dolinšek, Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana s solisti, violinista Žigo Branka s pianistom Aleksandrom Pavlovičem ter ob zaključku maja prihodnje leto Kvartet saksofonov Ensemble 4SAXESS s solisti.

Že konec septembra pripravljajo festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae, oktobra festival Oktober jazz, prihodnji mesec se zaključuje mednarodni festival Med zvoki krajev, konec tega tedna pa prinaša dva koncertna večera festivala Zvoki miru. Prihodnjo pomlad bo zaznamoval cikel komorne in solistične glasbe Grajske harmonije ter 31. sezona Glasbe iz Vrtov svetega Frančiška.

Razstavna sezona Mestne galerije Nova Gorica letos prinaša šest razstav ter mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki bo letos potekal že med 16. in 23. oktobrom. Prvo razstavo odpirajo v četrtek, ko bodo na ogled postavili nekatera dela Avgusta Černigoja, Klavdija Palčiča, Lojzeta Spacala, Franka Vecchieta in Silvestra Komela. Vrhunec letošnje sezone pa bo aprilska pregledna razstava kiparskih del Negovana Nemca ob umetnikovi 80-letnici rojstva in 40-letnici smrti.

Ob razstavnem programu Mestna galerija Nova Gorica ostaja tudi prostor srečevanj, pogovorov in izmenjave idej. Z javnimi vodstvi po razstavah, s predavanji in izobraževalnimi programi odpira poti k poglobljenemu razumevanju sodobne umetnosti, je poudarila Mateja Poljšak Furlan.

V Kulturnem domu Nova Gorica vsako leto znova pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka ter prinašajo brezplačne dogodke z Glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Poseben program pripravljajo tudi ob Tednu otroka, mlade pa seznanjajo tudi s t.i. kulturnim bontonom.